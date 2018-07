Niederösterreich 09. Juli 2018 18:55; Akt: 09.07.2018 18:07 Print

Batterie von in Garage geparktem Porsche platzte

"Fahrzeugbrand in einer Garage", so lautete die Alarmierung am Montag für die Feuerwehr in Maria Enzersdorf. Die Batterie eines Porsche war geplatzt.