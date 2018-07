Mistelbach: Arbeiter stürzte mehrere Meter ab

Schwerer Unfall am Montagnachmittag bei einem Rohbau in der Rosenhügelstraße in Mistelbach: Ein Arbeiter stürzte aus mehreren Metern Höhe auf eine Betondecke im 1. Stock.

Das Rote Kreuz forderte die Feuerwehr Mistelbach zur Unterstützung an. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt, ein Abtransport war aber nur liegend möglich. Daher wurde der Verletzte mit der Drehleiter aus dem 1. Stock geborgen und dann ins Krankenhaus gebracht.

(wes)