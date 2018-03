Waidhofen/Ybbs 09. März 2018 18:18; Akt: 09.03.2018 17:32 Print

Baum stürzt beim Fällen auf Landwirt: Mann tot

Zu einem tragischen Zwischenfall beim Baumfällen in einem Wald in Waidhofen an der Ybbs kam es Freitagnachmittag.