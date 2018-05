Beachvolleyball: Tickets für Baden Open gewinnen

Im Juni wird in Baden wieder gebaggert, was das Zeug hält! Von 8. bis 10. Juni findet das Youth Continental Cup Final, eine Quali für die Olympischen Jugendspiele statt. 42 europäische Nationalverbände schlagen in Baden ihre Zelte auf.

Und nur wenige Tage darauf folgt die Premiere für die nö. Kurstadt: Die Baden Open sind erstmals Teil der World Tour, der internationalen Turnierserie, in der sich die Elite der Beach-Welt matched.

Gewinne Tickets!

Gemeinsam mit den Veranstaltern der Baden Open verlost "Heute" 2x2 Tickets für die brandneue BeachLounge für das CEV Youth Cup Final presented by SPORT.LAND.NÖ am Sonntag – inklusive Tageseintritt, Zugang zum Eventgelände und den Sidecourts sowie zur BeachLounge mit Drinks sowie je 2x2 Reserved Seat Tickets für Samstag und Sonntag.

Auch 2x2 Eintrittskarten für die legendären Partys der Baden Open könnt ihr gewinnen.

Was müsst ihr tun?

Das Gewinnspiel läuft über die Facebookseite von "Heute Niederösterreich". Weitere Infos findet ihr dort.

(nit)