Bei Feuerwehrfest: Dieb stahl 6 Handys und Kamera

Fassungslosigkeit bei den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Schrattenberg. Im Zuge des Feuerwehrfestes verschwanden ein Mountainbike, sechs Handys und eine Kamera.

"Leider, ja das ist passiert", so Feuerwehr-Kommandant Konrad Büchler zu "Heute". Die Sachen waren auf einem Tisch gelegt worden, "ich habe noch meine Feuerwehrjacke über die Wertsachen gelegt, die ist auch weg".

"Der Diebstahl dürfte in der Nacht auf Sonntag in der Zeit zwischen 4 und 6 Uhr passiert sein. Beim Aufräumen waren die Sachen bereits weg", so Büchler, der sofort bei der Polizei Anzeige erstattete. Die Ermittlungen laufen.

(wes)