Bei Kirche: Feuerwehr löscht meterhohe Flammen

Bereits vor wenigen Tagen wurden die Florianis in St. Leonhard am Forst (Bez. Melk) mitten in der Nacht aus dem Bett geholt. Der Brandverdacht war da aber ein Fehlalarm, eine besorgte Anruferin hatte den Rauch eines Holzofens für einen Brand gehalten.

In der Nacht auf Montag schrillten dann wieder die Alarme bei der Feuerwehr – wieder ein Brandverdacht im Ortsgebiet. Diesmal war es aber kein Fehlalarm. Ein Nebengebäude der Kirche brannte, die meterhohen Flammen waren schon aus der Ferne gut sichtbar, die Alarmstufe wurde sofort erhöht.

Weil das betroffene Gebäude dicht verbaut war, drohten die Flammen auch auf benachbarte Dächer überzugreifen, schnelles Handeln war gefragt. Unter Atemschutz wurde von mehreren Seiten gelöscht und geschützt. Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht, gegen 4:15 Uhr in der Früh konnte "Brand aus" gegeben werden.

(min)