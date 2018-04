Bei diesem PS-Champion leben Hasen wie Könige

Richtig fürstlich leben die Tiere von Motorsport-Champion Alfred Fries und seiner Frau Karin in Krems! Ihre sechs Hasen, die sie von einem ehemaligen Nachbarn übernommen haben, residieren in einer blitzeblank geputzten Hütte mit Fenstern und Zentralheizung (!) im Garten ihres Einfamilienhauses inklusive großzügigem Freigehege – also quasi eine Fünf-Sterne-Residenz.

Umfrage Haben Sie Haustiere? Ja, mehrere sogar. 54 % 54 % Ja, eines. 18 % 18 % Nein, aber ich hätte gerne eines. 11 % 11 % Nein, das ist nichts für mich. 17 % 17 % Insgesamt 267 Teilnehmer

Liebevoll angerichtete Mahlzeiten

Zum Fressen gibts ausschließlich Hauben-Küche: Liebevoll angerichtetes Bio-Gemüse, Brokkoli oder Petersilie, gesundes Trockenfutter ohne chemische Zusatzstoffe und zum Snacken gibt's jederzeit frisches Heu und reichlich Wasser.

"Weiters haben sie die Möglichkeit ihren Schlafplatz frei zu wählen, sei es im Stroh oder einen Stock höher auf weichen, warmen Decken", erzählen der Ex-Rennfahrer (Anm.: er musste seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen aufgeben) und seine Frau.

Jedes Tier hat eigenen Charakter

Schlafen unter Sternen dürfen die vierbeinigen Lieblinge allerdings nicht – aus gutem Grund. "Zum Schutz vor Mardern oder Füchsen müssen sie in ihrer Hütte übernachten", so Karin Fries, die schmunzelnd hinzufügt: "Wenn man sich ausgiebig mit seinen Kaninchen beschäftigt, sieht man erst ihre Eigenheiten und wie sie mit uns kommunizieren. Natürlich wissen wir, dass unsere Versorgung extrem ist, aber ein kleines Nachdenken über eine Verbesserung der Kaninchen-Haltung, kann für Hasen-Besitzer nur positiv sein."

(nit)