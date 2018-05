Beim Ausparken: Senior crasht fünf Fahrzeuge

Ungewöhnlicher Verkehrsunfall im Badener Parkdeck Römertherme: Ein Senior aus dem Bezirk Mödling wollte mit seinem Auto aus dem Parkdeck fahren, verlor dabei völlig die Kontrolle über sein Fahrzeug.

"Er schob mehrmals vor und zurück, mit seinem Pkw wurden insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt", so ein Ermittler zu "Heute".

Eine Zeugin machte den Mann schließlich darauf aufmerksam, was er für einen Schaden anrichtet. Als die Polizei eintraf, gab der 83-jährige Lenker an, dass er sich an den Unfall nicht erinnern könne und gar nicht wisse, ob ein Schaden entstanden sei. Der verständigte Rettungsdienst konnte bei dem Mann keinerlei Beeinträchtigungen feststellen.

Beim Crash wurde niemand verletzt, zum Teil wurden die Pkw aber schwer beschädigt. Seitens der Stadtpolizei Baden wurde der Vorfall an die Bezirkshauptmannschaft Baden zwecks Überprüfung der Verkehrszuverlässigkeit gemeldet. Der Unfall hatte sich bereits am Montag in den Mittagsstunden ereignet.

(wes)