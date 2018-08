Beim Gassi gehen: Lilly von Hund zerfleischt

Tödlicher Bissunfall bei der Morgenrunde in Tulln: Armin R. (20) war mit der Chihuahua-Hündin seiner Mutter spazieren, als sich der Australian Cattle Dog einer Frau losriss und sich sofort auf „Lilly“ stürzte.

Der viel größere Hund beutelte „Lilly“ wie einen Hasen herum, schleuderte sie die Donaulände hinunter. Armin R. rief sofort seine Mutter an. „Als ich am Unfallort eintraf, kroch mir meine Lilly mit ihren treuen Augen stark blutend entgegen“, so Christine R.

"Lilly" hielt nicht durch

Nach einem kurzen Streit mit der uneinsichtigen Hundehalterin raste Christine R. in die Tierklinik, doch „Lilly“ hielt nicht durch, starb am Weg in die Klinik.

Christine R. fordert Konsequenzen, denn: Auch der Rüde von Helmut B. soll bereits vom Cattle-Dog gebissen worden sein. „Hier wäre der Amtstierarzt und die Stadtgemeinde gefordert“, so Christine R. Der zuständige Veterinärmediziner der Bezirkshauptmannschaft Tulln: "Wir haben ein Problem mit aggressiven und nicht angeleinten Hunden. Gegen nachlässige Hundehalter wird auch vorgegangen."

(Lie)