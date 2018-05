Beim Spielen: Vier Hunde zerfleischen Neunjährigen

Drama um einen Neunjährigen in Haag (Bezirk Amstetten): Der Kleine spielte ausgelassen mit vier Hunden (ein Rottweiler, drei Jack Russel Terrier bzw. Mischlinge). Beim Herumtollen griffen die Hunden den Schüler an, bissen das Kind am ganzen Körper (außer Kopf und Gesichtsbereich), zerfetzten die komplette Kleidung des Buben.

Umfrage Haben Sie einen Hund? Ja, mehrere.

Ja, einen.

Nein, aber ich will einen.

Nein und das bleibt auch so.

Nein, ich habe aber andere Tiere.

Nein, ich habe gar keine Tiere.

Der schwer verletzte Bub wurde mit teils tiefen Bisswunden ins Linzer Keplerklinikum gebracht. Der Unfall war bereits am Freitag passiert, die Ermittlungen der Exekutive gegen die Besitzerin laufen (es gilt die Unschuldsvermutung).

(Lie)