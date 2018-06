Bergsteiger (29) stürzte bei Gruppenfoto 30 Meter ab

Es hätte ein Erinnerungsfoto an eine nette Wanderung mit Freunden am Muckenkogel in Lilienfeld werden sollen, stattdessen endete der Ausflug am Sonntag für eine Gruppe von Bergsteigern mit einem schlimmen Unfall.

Beim Zusammenstellen fürs Foto lehnte sich ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Tulln an ein Holzgeländer hinter ihm. Das oberste Brett brach aus der Verankerung und der Mann fiel rückwärts die Felsen hinunter.

Der 29-Jährige stürzte im 70 Grad steilen Gelände rund 30 Meter ab. Er verfing sich nur knapp bevor er den 40 Meter hohen Lindenbrunnenwasserfall hinunter in den wohl sicheren Tod gefallen wäre in einem Strauch und blieb dort verletzt liegen.

Mit Schnur gesichert

Zwei seiner Freunde stiegen zu ihm ab und sicherten ihn notdürftig mit einer mitgeführten Schnur, setzten sofort den Notruf ab. Sechs Mann der Bergrettung Lilienfeld stiegen zu dem Verunfallten auf und kümmerten sich um die Erstversorgung.

Der Notarzthubschrauber Christophorus 15 kam und der Verletzte wurde mit einem Tau aus dem steilen Gelände geborgen und direkt nach St. Pölten ins Spital geflogen. Die Alpinpolizei war vor Ort, es wird jetzt wegen dem gebrochenen Geländer gegen den Wegerhalter ermittelt.

