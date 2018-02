Besorgter Bruder lässt Wohnungstüre aufbrechen

Vergeblich hatte der Mann versucht mit seiner Schwester Kontakt aufzunehmen. Freitagmittag alarmierte er dann die Feuerwehr zu ihrer Wohnung in die Ottensteinstraße in Maria Enzersdorf. Zwölf Einsatzkräfte der FF Maria Enzersdorf rückten mit drei Fahrzeugen an.

Mit einem hydraulischen Türöffnungswerkzeug wurde die Wohnungstüre rasch geöffnet und.....die Wohnung war leer. Nachdem die Türe wieder verschließbar gemacht wurde, beendete die Feuerwehr nach einer Stunde ihren Einsatz und kehrte wieder ins Feuerwehrhaus zurück.

(Ros)