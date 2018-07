Betrunkener (17) kollidiert mit Polizei und rast davon

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht vergaß ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf (Burgenland) offenbar alles, was er erst wenige Monate zuvor beim Führerschein gelernt hatte. Mit 1,5 Promille setzte er sich hinters Steuer und begann eine Wahnsinnsfahrt.

Gegen 01:40 Uhr schnitt er in Lanzenkirchen (Bez. Neunkirchen) eine Kurve und kollidierte mit dem Seitenspiegel seines Fahrzeuges mit dem Seitenspiegel einer entgegenkommenden Polizeistreife. Anstatt anzuhalten drückte der Bursche einfach aufs Gas uns raste mit einem Affenzahn davon.

Die Polizei wendete, verlor den Flüchtigen aber aufgrund seines irren Tempos schnell aus den Augen. Die Verfolgung wurde abgebrochen, stattdessen eine Funkfahndung für das Stadtgebiet Wr. Neustadt ausgegeben.

Unfall auf der Flucht

Dass er die Streife abgehängt hatte, bekam der 17-Jährige in seinem Rausch aber nicht mehr mit und verursachte wenig später einen schweren Unfall. Er prallte mit seinem Pkw gegen drei in Wr. Neustadt am rechten Parkstreifen abgestellte Fahrzeuge und überschlug sich.

Beim Unfall verletzte sich der Burgenländer, musste ins Spital gebracht werden. Dabei verhielt er sich gegenüber Notarzt und Sanitätern hoch aggressiv. Die Blutuntersuchung ergab dort den Wert von 1,5 Promille Alkohol.

Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Der 17-Jährige wird nicht nur wegen zahlreicher Verwaltungsdelikte an die Bezirksverwaltungsbehörden, sondern auch wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

(min)