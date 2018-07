Betrunkener (49) raste mit Boot auf Donau-Radweg

Ein 49-jähriger Deutscher sorgte am Mittwochnachmittag in St. Pantaleon (Bez. Amstetten) völlig betrunken beinahe für eine Katastrophe. In einem Zustand, bei dem sich andere schlafen legen, setzte er sich ans Steuer seines Sportboots.

In der Nähe des Enns-Kanals verlor er die Kontrolle über das Boot, kam aufs Ufer und direkt am Radweg zum Stillstand. Er und seine 54-jährige deutsche Begleiterin wurden nicht verletzt. Das Sportboot wurde am Unterboden beschädigt und dürfte fahrunfähig sein.

Der Deutsche gab gegenüber der Polizei an, dass die Lenkung defekt gewesen sein soll. Ob die ihm das auch abnahm, sei dahingestellt. Denn der Alko-Test ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Sportboot-Führerscheine wurden dem 49-Jährigen vorläufig abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.



(min)