Betrunkener Geisterfahrer (54) mit Micro-Car auf A1

Unglaubliche Szenen am Wochenende mitten in der Nacht: Am Samstag um 1:21 Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei ein, weitere folgten im Sekundentakt. Mitten auf der A1 war zwischen Ybbs und Pöchlarn ein Geisterfahrer auf der der dritten Spur unterwegs – mit einem Micro-Car.

Als die Polizei den schwer alkoholisierten Lenker (54) aus dem Bezirk Scheibbs stoppen wollte, quetschte sich der einfach zwischen Streifenwagen und Betonleitwand an der Polizei vorbei und fuhr weiter. Die Polizei verfolgte das Mopedauto mit Blaulicht im Rückwärtsgang und konnte den Geisterfahrer dann doch anhalten und von der Autobahn bringen.

Ein Alkotest ergab 1,8 Promille. Auf den Lenker kommt eine Flut von Anzeigen zu und seinen Mopedschein musste er abgeben. Der 54-Jährige wird sich außerdem auch wegen fahrlässiger Gemeingefährdung vor Gericht verantworten müssen.

(min)