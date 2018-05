Bewohner verbrannte Holz, löste Großeinsatz aus

Nachbarn bemerkten in Rohrendorf (Krems) am Samstagabend einen hellen Feuerschein, riefen die Polizei. Aufgrund der Schilderungen im Notruf wurde die Alarmierung B3 (also die zweithöchste bei Bränden) ausgegeben.

Vier Feuerwehren rückten aus und stellten fest, dass die Besitzer des Anwesens hinter dem Gebäude lediglich Holzabfall abgebrannt hatten. Die Feuerwehr löschte die restlichen Glutnester ab und machten sich wieder auf den Heimweg.

(min)