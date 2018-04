Bewusstlose Frau lag im Wald: Per Heli ins Spital

Notarzt-Einsatz am Sonntagmorgen bei einem Waldstück an der Siehdichführstraße in Gänserndorf. Eine etwa 40-jährige Frau war kollabiert und bewusstlos am Boden gelegen.

Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes waren schnell zur Stelle und stabilisierten die Frau noch vor Ort. Anschließend wurde sie von ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus Krems ins Universitätsklinikum nach Sankt Pölten geflogen, wo nun nach der genauen Ursache der Bewusstlosigkeit der Spaziergängerin gesucht wird. Die ortsansässige Polizei war zwecks Absicherung am Notfallort.

(Lie)