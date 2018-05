Krems an der Donau 31. Mai 2018 18:30; Akt: 31.05.2018 16:29 Print

Bienenschwarm belagerte Auto und Fahrrad

Hunderte Bienen belagerten am Donnerstag in Krems an der Donau am Pfarrplatz zunächst ein Fahrrad und dann ein Auto, die Feuerwehr rückte aus.