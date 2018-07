Biker (28) kracht gegen Baum - schwer verletzt

Heftiger Unfall am Donnerstagnachmittag bei Bernstein (Bez. Oberwart, Burgenland): Ein 28-jähriger Biker aus dem Bezirk Wr. Neustadt kam in einer Linkskurve ins Schleudern und schlitterte von der Fahrbahn in einen angrenzenden Wald.

Dort prallte er gegen einen Baum, verletzte sich dabei schwer. Vor Ort wurde er von Rettungssanitätern und Notarzt erstversorgt, dann mit dem Christophorus 16 Hubschrauber in Spital nach Eisenstadt geflogen. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.

(min)