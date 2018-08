Biker (39) ohne Schein bei Unfall schwer verletzt

Heftiger Unfall mit bedenklichen Hintergründen am Montag um 23:55 Uhr in Pottschach: Ein 39-jähriger Motorradfahrer kam in der Altstraße beim Verlassen eines Kreisverkehrs aus unbekannter Ursache zu Sturz und verletzte sich.

Notarzt und Sanitäter versorgten den Mann an der Unfallstelle, er wurde dann zur weiteren Behandlung ins Spital nach Wr. Neustadt gebracht. Aus dem beschädigten Motorrad liefen Flüssigkeiten aus, die Feuerwehr musste sie binden.

Unklar ist nicht nur die Unfallursache, sondern auch ob der Mann beim Unfall beeinträchtigt war. Aufgrund der Verletzungen konnten die Beamten vor Ort keinen Alko-Test durchführen. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht, dieser wurde ihm bei einem vorangegangenen Zwischenfall abgenommen.

(min)