Biker (42) kracht beim Überholen gegen Pkw

Heftiger Unfall auf der Bundesstraße 10 bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) am Freitagnachmittag: Ein Biker (42) aus dem Burgenland setzte zum Überholen an, übersah aber einen abbiegenden Pkw, krachte bei voller Geschwindigkeit gegen den Wagen.

Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt.

Schwer verletzt ins UKH Meidling

Er wurde vom Notarzt noch vor Ort erstversorgt und anschließend ins Unfallkrankenhaus nach Wien-Meidling transportiert.

Der Pkw-Lenker sowie seine Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon.

