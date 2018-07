Biker (49) stirbt bei Frontalcrash mit Traktor

Tragischer Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.20 Uhr abends in Dobersberg im Bezirk Waidhofen/Thaya: Eine 27-Jährige war gerade auf der LB30 unterwegs, wollte links in eine Betriebszufahrt einbiegen und begann mit dem Abbiegevorgang, kreuzte dafür die Fahrspur Richtung Dobersberg.

Dabei dürfte sie aber den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer (49) übersehen haben, der Biker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, krachte mit voller Wucht gegen das landwirtschaftliche Fahrzeug.

Der 49-Jährige wurde von seinem Bike geschleudert. Durch den Aufprall erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

