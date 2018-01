Biker (52) raste Polizei davon: 2 Schwerverletzte

Bei Rot war ein 52-Jähriger mit seiner BMW-Maschine in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) über eine Ampelkreuzung gedonnert. Ein Polizeioberst (50) in Zivil mit Freundin (49) am Sozius nahm mit seinem Bike die Verfolgung auf. Der 52-Jährige gab aber mächtig Gas, fuhr über eine weitere rote Ampel, der Oberst rief Verstärkung.

Zwei Schwerverletzte



Kurz darauf waren dem BMW-Fahrer mehrere Streifenwagen auf den Fersen, er umkurvte Straßensperren, bei einem Kreisverkehr bei Hainburg war Schluss: Der flüchtige Motorradfahrer krachte in einen Polizeibus, wurde gegen den Pkw einer unbeteiligten Frau geschleudert. Bilanz: Zwei Schwerverletzte.

Vor Gericht wurde der Alkoholiker für unzurechnungsfähig befunden. Urteil: Bedingte Einweisung in eine Anstalt für eine Probezeit von fünf Jahren. Der 52-Jährige bekam vier Auflagen: Alkohol meiden, Medikamente nehmen, 1/4-jährlich Blutproben und in einer betreuten WG leben.

(Lie)