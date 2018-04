Biker bei Sturz in Bachbett schwer verletzt

Großaufgebot der Rettungskräfte am Samstag in Au am Kraking (Pressbaum): Ein Biker war von der Straße abgekommen und wurde in ein Bachbett geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Ein First Responder, drei Rettungssanitäter und der Notarzt stabilisierten den Mann.

Um den Biker möglichst schonend aus dem Bachbett zu holen und die Verletzungen nicht weiter zu verschlimmern, wurde auch die Pressbaumer Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde der Patient mit dem Christophorus 9-Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

(min)