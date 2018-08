Biker erfasst 17-Jährige auf Schutzweg: Fahrerflucht

Schwerer Unfall am Montag gegen 20.10 Uhr abends in Hohenau an der March im Bezirk Gänserndorf: Eine 17-Jährige war gerade in der Liechtensteinstraße unterwegs, als sie auf Höhe Penny-Markt den Zebrastreifen zur Trafik gegenüber queren wollte.

Die junge Frau ging über die Straße, passierte die Schutzinsel und wollte noch das letzte Stück des Zebrastreifens überqueren, als sie von einem Motorrad erfasst und zu Boden geschleudert wurde.

17-Jährige ins Spital gebracht

Der Biker – laut Zeugen hatte er ein dunkles, ziemlich lautes Motorrad mit gelben Streifen auf der Seite, einer goldenen Lenkstange und ohne Verkleidung – hielt allerdings nicht an, sondern fuhr einfach davon.

Die 17-Jährige musste von der Rettung versorgt und ins Spital gebracht werden. Die Polizei fahndet nun nach dem Zweirad-Lenker. Laut Zeugen ist der Biker vermutlich männlich, korpulent, hatte einen weißen Vollvisier-Helm auf und trug eine dunkle Ledermotorradjacke.

Vertrauliche Hinweise können bei der Landespolizeidirektion oder bei der Exekutive in Hohenau unter der Telefonnummer 059133/3207 abgegeben werden.

