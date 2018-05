Biker macht ungewollten Ausritt in Wiese: Sturz!

Schwerer Bikerunfall am Mittwoch gegen Mittag in Markt-Piesting im Bezirk Wiener Neustadt: Ein Motorradfahrer war gerade auf der L87 im Bereich der Dreistettner Kreuzung unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache rechts von der Straße abkam und einen Ausritt in die angrenzende Wiese machte.

Der Mann konnte sein Bike nicht mehr halten, stürzte schwer und kam verletzt auf dem Feld zum Liegen.

Verletzt ins Spital

Das Team des Roten Kreuzes stabilisierte den Motorradfahrer, versorgte ihn und brachte ihn anschließend ins Spital nach Wiener Neustadt.

Die Florianis kümmerten sich um die Motorradbergung. Das Bike wurde gesichert abgestellt.





(nit)