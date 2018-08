Biker stirbt bei Frontalcrash mit Pkw

Dramatischer Unfall mit traurigem Ende am Sonntag gegen 17 Uhr auf der idyllischen Weinbergstraße zwischen Gumpoldskirchen und Pfaffstätten: Ein Bulgare (50) war mit dem Pkw auf der Landstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er dürfte ins Schleudern gekommen sein, erwischte dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer (74) frontal mit der linken Fahrzeugfront.

Der Biker wurde von seinem Leichtmotorrad geschleudert, blieb reglos am Boden liegen. Er erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)