Bis zu 14 Grad zu Silvester in Niederösterreich

Es wird für Ende Dezember ungewöhnlich mild: die Temperaturen klettern am heutigen Sonntag auf 8 bis 14 Grad, selbst auf 2000 Meter hat es noch deutliche Plusgrade.

In der Früh ist es noch bewölkt. Ab Mittag bleibt es überall trocken, die Wolken lockern von Westen her vermehrt auf, und es kommt immer öfter die Sonne durch. Die Silvesternacht und auch der Neujahrsmorgen werden in Niederösterreich ebenfalls sehr mild - dabei beginnt mit 1. Jänner der sogenannte Hochwinter (Anm.: meteorologische Kernphase des Winters, von 1. Jänner bis Mitte Februar).

