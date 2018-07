Bezirk Neunkirchen 22. Juli 2018 10:35; Akt: 22.07.2018 09:45 Print

Blitz schlug ein: Jagdhütte stand in Vollbrand

Im Zuge eines starken Gewitters kam in einem Waldstück in Wiesfleck (Gemeinde Thomasberg) im Bezirk Neunkirchen zu einem Blitzeinschlag in einer Jagdhütte.