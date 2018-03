Bluttat: Jüngerer Bruder stach 17-Jährigen in Lunge

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern endete am Mittwochnachmittag in Matzendorf-Höller (Bezirk Wiener Neustadt) blutig. Unter Tatverdacht: Der jüngere Bruder (16). Er soll seinem 17-jährigen Bruder ein Messer mehrmals in den Leib gerammt haben (dabei auch ein Lungenstich). Der 16-Jährige sprang aus dem Fenster und lief davon, der ältere Bruder lief noch hinterher, ehe er zusammensackte und reglos liegen blieb.

Wie berichtet erlitt der Teenager dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Wiener SMZ Ost geflogen. Die Tatort- und Mordgruppe des Landeskriminalamtes NÖ ermitteln. Der Zustand des 17-Jährigen ist kritisch.

(Lie)