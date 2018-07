Niederösterreich 19. Juli 2018 06:15; Akt: 18.07.2018 16:25 Print

Boa, Pythons abgegeben: Reptilienheim bummvoll

Der Betreiber des einzigen Reptilientierheims Österreichs, Georg Jachan, bekam in den letzten Wochen auffallend viele Schlangen. „Liegt natürlich auch an der Urlaubszeit“, so Jachan.