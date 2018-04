Brand-Drama: Verpuffung bei Arbeiten an Boot

Großbrand am Dienstagabend in Neumühl in der Gemeinde Wieselburg-Land (Scheibbs): „B3 Scheunenbrand“ lautete die Alarmmeldung um 17.32 Uhr für elf Feuerwehren; vor Ort auf einem Feld landeten die „Christophorus“-Notarzthelis C2 und C15, der C10 aus Linz wurde nachbeordert ("Heute" berichtete).

Drei Brandopfer (24, 28, 29) wurden schwer verletzt ins Wiener AKH geflogen. Der Hausbesitzer (51) kam leicht verletzt ins Spital St. Pölten.

Männer arbeiteten an Boot

Laut ersten Ermittlungsergebnissen hatten in einem Carport die drei Freunde mit einem Sprühkleber an einem Motorboot gearbeitet, dabei kam es zu einer Verpuffung. Das Carport samt Boot und Kleintransporter fing Feuer, die Flammen griffen auch aufs Haus über. 156 Florianis standen im Löscheinsatz, die polizeilichen Ermittlungen dauerten an.

(wes)