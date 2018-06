Feuerwehr rettet 150 Kälber aus Flammen

Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte gegen 22:30 Uhr im Dunkeln den aufsteigenden Rauch über einem Stall in Münichreith (Gde. Karlstein, Bez. Waidhofen/Th.) und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Alle acht Feuerwehren aus der direkten Umgebung waren binnen weniger Minuten vor Ort und mit einer kritischen Situation konfrontiert.

Im Inneren des brennenden Stalles waren noch 150 rund fünf Monate alte Kälber eingeschlossen, schnelles und vor allem kluges Handeln war gefragt. In kürzester baute ein Teil der Florianis einen Korridor aus Holzpaletten quer über den Hof in einen anderen Stall, während der andere Teil mit dem Löschen begann.

Beide Einsatztrupps waren erfolgreich: Alle 150 Kälber konnten über den Korridor befreit werden und auch der Löscheinsatz war rasch erfolgreich und somit konnte ein Brand des gesamten, 1500 m² großen Stalls verhindert werden.

Atemschutztrupps drangen danach in den Stall vor und löschten noch vorhandene Glutnester im Stroh und Heu ab. Insgesamt standen 95 Feuerwehrmitglieder im Löscheinsatz. Das Rote Kreuz sowie die Polizei waren ebenfalls am Einsatzort. Verletzt wurde beim Brand niemand. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.

(min)