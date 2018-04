Brand in Garage: Geparktes Auto stand in Flammen

Alarm für die Freiwilligen Feuerwehren Prottes, Schönkirchen-Reyersdorf und Matzen. In der Garage eines Wohnhauses in Prottes stand ein Auto in Flammen. Die Einsatzkräfte eilten zum Löscheinsatz.

Beim Eintreffen der Feuerwehr, hatte der Pkw-Besitzer bereits die ersten Löschversuche erfolgreich unternommen. Im Wagen befanden sich nur noch einige Glutnester, die von den Feuerwehren gelöscht wurden. Anschließend wurde das Fahrzeug noch mittels Wärmebildkamera überprüft und ins Freie geschoben. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und wird nun ermittelt. Verletzt wurde niemand.

(Ros)