Brand in Imbisslokal: Chefin musste ins Spital

Brand-Alarm in Wr. Neustadt in der Ungargasse (gegenüber der Tiefgarage, bei der HAK) am Sonntagnachmittag. In einem Imbisslokal war Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr gab es dank den Löschversuchen eines Lokalgastes keine offenen Flammen mehr. Durch den vorangegangenen Flammenüberschlag kam es jedoch im Bereich des Dunstabzuges und des Daches zu einem Glimmbrand. Die Feuerwehr musste Teile des Abzuges entfernen und die Dachhaut im betroffenen Bereich öffnen, um alle Glutnester zu erreichen.



Chefin im Spital

Im Laufe des Einsatzes klagte die Lokalbesitzerin (50) über stärker werdende Atemnot und Unruhe. Ein anwesender Feuerwehrmann mit Notfallsanitäterausbildung übernahm die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Chefin wurde anschließend vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.





(Lie)