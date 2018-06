Brand in Kinderzimmer: Dreijähriger verletzt

Alarm am Sonntagnachmittag in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd): Aus noch ungeklärter Ursache brach im Kinderzimmer im Obergeschoß eines Hauses in der Otto-Franke-Gasse Feuer aus.

Als sie den Brand bemerkte, schnappte sich die Bewohnerin (27) ihren dreijährigen Sohn, lief mit dem Kleinkind aus dem Gebäude.

Rauchgasvergiftung

Die beiden mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital nach Zwettl gebracht werden. Die Florianis aus Heidenreichstein kümmerten sich um die Brandbekämpfung.



Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt, die Brandermittler des Landeskriminalamtes nahmen jetzt die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(nit)