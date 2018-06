Brand in Küche: Vater rettet Frau, Kinder & Baby

Geistesgegenwärtig reagierte Donnerstag spät abends gegen 22.40 Uhr ein Familienvater (35) aus Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling): In seiner Wohnung entzündete sich zuvor erhitztes Öl am Herd, binnen weniger Minuten war die Küche völlig verqualmt, der giftige Rauch zog in die anderen Räume des Apartments.

Als der 35-Jährige den Brand bemerkte, war bereits sprichwörtlich Feuer am Dach, er zögerte also keine Sekunde, packte seine schlafenden Kinder (6,9) und weckte auch seine Frau (32), die mit dem Baby im Bett lag. Gemeinsam liefen sie unverletzt aus der Wohnung und schlugen bei der Feuerwehr Alarm.

Nachbar versuchte dann zu löschen

Ein Nachbar (38) kam der Familie in der Zwischenzeit zu Hilfe, versuchte das Feuer zu löschen, zog sich dabei aber eine Rauchgasvergiftung zu und musste nach einer Erstversorgung ins Spital nach Mödling gebracht werden.

Die Feuerwehr löschte indes unter Atemschutz: "Die Küche wurde zerstört und der Rest der Wohnung stark beschädigt. Die Feuerwehr setzte ein Druckbelüftungsgerät ein, um den Rauch aus dem Stiegenhaus und auch aus den umliegenden Wohnungen zu beseitigen. Nach mehrmaliger Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken", berichtet Mathias Seyfert vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling.

(nit)