Brand in Lokal: Chefin (50) am Weg der Besserung

"Ich verspätet und meine Freundin feierten gemeinsam Geburtstag", erklärt Doris Großmann (50), Chefin des Kult-Beisls "Dorli's Eck" in Wr. Neustadt im "Heute"-Gespräch.

Rund zehn Leute hatte sie am Sonntag eingeladen gehabt, um gemeinsam zu essen, zu trinken und gemütlich in der Runde zu feiern.

"Da habe ich plötzlich in der Küche etwas knistern gehört", so die Besitzerin, die das Lokal vor rund einem Jahr übernommen hatte. Sie ging in die Küche, sah eine Stichflamme und konnte den Topf von Herd nehmen.

Dank Löschversuchen eines Lokalgastes gab es keine offenen Flammen mehr ("Heute" berichtete), die Gäste liefen ins Freie. "Ich rief die Feuerwehr", so Großmann. Teile des Dunstabzuges mussten entfernt werden, die Feuerwehr löschte, weil sich ein Schwelbrand entwickelt hatte.

"Mir geht es den Umständen entsprechend gut", sagt heute die Lokalchefin, die noch am Sonntag das Spital wieder verlassen konnte: "Ich habe Infusionen bekommen, morgen muss ich noch zur Kontrolle." Sie ist froh, dass es keine Verletzten gab, hat nun aber einige Erledigungen vor sich: "Der Strom geht nicht, mit der Versicherung muss ich sprechen, ich hoffe bald wieder aufsperren zu können", so die tapfere 50-Jährige, die sich auch bei der Feuerwehr bedanken möchte.

(red)