Brand im Marchfelderhof: Drei Personen gerettet

Brand-Alarm am Donnerstagmorgen in der Blockfließerstraße in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf). Rund um den Marchfelderhof gab es bereits starke Rauchentwicklung, 60 Feuerwehrmänner von fünf Feuerwehren rückten zum Brandort aus.

Drei Personen gerettet

"Im Obergeschoss waren drei Personen eingeschlossen. Sie wurden gerettet. Die Einsatzkräfte haben dann mit schwerem Atemschutz das gesamte Gebäude durchsucht. Es dürfte sich zwar nur um einen kleineren Brand gehandelt haben, aber das Problem war die massive Rauchentwicklung. Zum Glück ist der Marchfelderhof an eine Brandmeldeanlage angeschlossen", so Feuerwehrsprecher Franz Resperger um 7 Uhr zu "Heute". Mittlerweile ist die Lage völlig unter Kontrolle.

Der Brand dürfte um 6 Uhr in der Küche ausgebrochen sein, derzeit werden die Räume mit Ventilatoren belüftet, damit der Rauch verblasen wird. Der Schaden wird sich in Grenzen halten.

Der Marchfelderhof, nur fünf Minuten von Wien entfernt, ist ein Kultlokal und Sammelbecken für Promis: Georg Danzer, Helmut Zilk, Harald Juhnke, Viktor Klima, Dagmar Koller, Barbara Karlich, Hermann Nitsch, Richard Lugner, Ernst Waldbrunn, Friedrich Schiller, Elfriede Ott, Waltraut Haas und viele mehr zieren die Promigalerie des Marchfelderhofes.

(Lie)