Brand in Ratzersdorf forderte 70 Einsatzkräfte

Kellerbrand in St.Pölten-Ratzersdorf am Montagnachmittag: 180 Quadratmeter Kellerfläche mit 15 bis 20 Kubikemter Brennholz in Wand- und Deckenverkleidungen fingen Feuer.

"Es war ein schwieriger Einsatz wegen der enormen Hitze im Keller", erklärt Landesfeuerwehrchef Didi Fahrafellner. Mit Leichtschaum musste der Keller geflutet werden, 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Die Brandursache war vorerst noch unklar, Verletzte dürfte es keine gegeben haben.

(red)