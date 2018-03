Brandalarm: "Mystischer" Einsatz für Feuerwehr

18 Uhr am Samstagabend in Himberg (Bez. Bruck) – die Meldung "Fahrzeugbrand" geht bei der Feuerwehr ein. Es gilt Alarmstufe "B2", also erhöhte Gefahr. Auch die Feuerwehren der Nachbarorte machen sich deshalb auf den Weg.

Mit vier Fahrzeugen und insgesamt 66 Mann fahren die Himberger Florianis zum Einsatzort – vor Ort herrscht dann aber kurz Verwirrung, keine Spur von einem brennenden Auto. Erst beim genaueren Hinsehen wird den Feuerwehrleuten klar, weshalb sie gerufen worden waren.

"Die Bodenfackeln der Raffinerie Schwechat spiegelten sich derartig ungünstig wieder, sodass dies einen Brand eines Fahrzeuges vermuten ließ", berichtet die Feuerwehr. Trotz des, in diesem Fall unnötigen, Großeinsatzes (ein Lenker hatte die "Mystifikation" im Vorbeifahren gesehen) sei das unverzügliche Melden eines Brandverdachtes aber grundsätzlich richtig.

(min)