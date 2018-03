20 Rinder gerettet: Feuer auf Bauernhof

Alarm für acht Feuerwehren aus Kirchberg an der Pielach und Umgebung. Auf einem Bauernhof nähe Frankenfels brach, aus unbekannter Ursache, am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein Feuer aus. Der Stall und die darüberliegende Wohnung brannten. Die Tiere wurden von den Flammen bedroht, rund 20 Rinder konnten in Sicherheit gebracht werden

Die Einsatzkräfte starteten einen Löschangriff von allen Seiten. Die Schwierigkeit dabei: wenig Löschwasser, daher kam das Großtanklöschfahrzeug aus St. Pölten. Es war bereits der zweite große Einsatz im Bezirk St. Pölten. Am frühen Nachmittag stand eine Garage in Fuchsberg in Flammen.

(Ros)