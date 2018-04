Brandalarm: Frau (93) aus Wohnung gerettet

Brandalarm für die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen am Karsamstag. In einem Wohnhaus hatte sich starker Rauch breit gemacht. Die Einsatzkräfte eilten zu Hilfe, das Mehrparteienhaus musste evakuiert werden. Eine 93- Jährige befand sich noch in der Brandwohnung.

Die Frau konnte gerettet werden und musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Neunkirchen gebracht werden. Bei Erkundung der Wohnung wurde ein überhitzter Ofen entdeckt, der den extremen Rauch auslöste. Nachdem das Gebäude entlüftet war und der CO2 Gehalt keine Gefahr mehr darstellte, konnten die Bewohner wieder ihre Wohnungen beziehen. Der Einsatz dauerte eine Stunde.





(Ros)