Brandalarm: Gewächshaus in Horn in Vollbrand

Alarm für die Feuerwehr Horn. Kurz vor Mitternacht geriet in der Nacht auf Mittwoch ein Holzhäuschen in einer Parzelle des Kleingartenvereines Horn in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das, aus Holz erbaute, Gewächshaus bereits in Vollbrand.

Unter Atemschutz konnte der Brand schnell gelöscht und der Einsatz nach einer Stunde beendet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind nun Gegenstand der Ermittlungen.



(Ros)