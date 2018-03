Brandalarm an der Hohen Wand: Haus in Flammen

Alarm gegen 11.00 Uhr für sieben Feuerwehren an der Hohen Wand. In Maiersdorf stand ein Wohnhaus in Holzbauweise in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Bewohner hatten das Haus noch rechtzeitig und unverletzt verlassen können.

Teils unter schwerem Atemschutz starteten die Florianis einen Löschangriff von allen Seiten. Schwierige Bedingungen für die Einsatzkräfte, denn unter der Holzverschallung hatten sich zahlreiche Glutnester und Brandstellen gebildet, die immer wieder aufloderten. Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Eine Gasflasche, die im Gebäude entdeckt wurde, wurde gekühlt und geborgen um eine Explosion zu verhindern. Im Moment sind die Nachlöscharbeiten immer noch im Gange. Die Brandursache ist unklar und wird von der Polizei ermittelt.

(Ros)