Brandalarm in Tiefgarage: Es war ein Verkehrsunfall

"Feuer in der Tiefgarage Herzoghof" hieß am Montagabend die Alarmierung für die Feuerwehr Baden. Drei Feuerwehren rückten zum vermeintlichen Brandort und stellten vor Ort dann fest: Es handelte sich um einen Verkehrsunfall. Ein Lenker dürfte einen Herzinfarkt am Steuer erlitten haben und in der Folge mit seinem Auto gegen Pkw und eine Mauer geprallt sein.

Der Mann wurde noch am Unglücksort vom Notarzt und Rettungsteam reanimiert, die Feuerwehrmänner reinigten die Unfallstelle.

(Lie)