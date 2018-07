Branddrama in Kaffeehaus fordert fünf Verletzte

Der Brand in einem Kaffeehaus in Reichenau im Bezirk Neunkirchen forderte weitere Opfer.

Feuerdrama am Dienstagnachmittag in Reichenau an der Rax (Neunkirchen): In der Küche des bekannten „Café Reichenau“ dürfte es zu einer Verpuffung gekommen sein. Zeugen sprachen von einem Knall, einer Stichflamme, teils soll die Decke eingestürzt sein. Die Küche stand in Vollbrand, Florianis mussten löschen.

Der Chef der Betreiberfamilie wurde schwer verletzt, vier weitere Personen mussten verletzt in die Spitäler Neunkirchen und Wr. Neustadt gebracht werden.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Reichenauer Sommerfestspiele gestartet, die Tausende Besucher anziehen. Nach den Vorstellungen war auch das Café beim Kurtheater immer sehr gut besucht. Wann es wieder aufsperren kann, ist noch unklar.

