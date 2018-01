Tote bei Brand: Feuerwehr-Ausfahrt war blockiert

Jede Minute zählt, wenn die Einsatzkräfte alarmiert werden: Doch in diesem Fall mussten die Florianis erst warten. Gestern Abend brach in einem Einfamilienhaus in Diepolz ein Feuer aus ("Heute" berichtete). Doch wie jetzt bekannt wurde, konnten die Florianis der örtlichen Feuerwehr mit ihrem Löschfahrzeug nicht aus der Garage ausfahren.

Umfrage Feuerwehr-Ausfahrt versperrt: Sollte der Autohalter bestraft werden? Ja, immerhin starb ein Mensch.

Ja, eine Anzeige sollte er/sie erhalten.

Nein, er/sie soll die Abschleppgebühren bezahlen und den Einsatz.

Ja, er/sie sollten den Führerschein abgeben.

Nein, vielleicht stand er/sie nur kurz dort.

Keine Ahnung.

Die Feuerwehr-Ausfahrt war verparkt gewesen. Es dauerte einige Minuten bis der Weg frei war. Bei dem Brand kam eine Frau ums Leben. Es standen neun Wehren im Einsatz.



