Brandstifter fackelte Kasten in Schlafzimmer ab

Feueralarm Dienstagmittag in einem Reihenhaus in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling): Ein dort wohnender Bulgare (21) brach eine Schlafzimmertüre auf, steckte einen Kasten in Brand und flüchtete. Sein Freund schlug schließlich bei den Florianis Alarm und gab am Telefon an, die Küche würde brennen und dass ein Kind und auch ein Hund nach wie vor im Gebäude seien.

Starke Verrauchung – Sichtweite 20 Zentimeter

Die Helfer mussten also vom Schlimmsten ausgehen, rüsteten sich schon während der Anfahrt mit Atemschutzgeräten aus. Bei der Ankunft vor Ort war das gesamte Gebäude bereits stark verraucht. Bei einer Sichtweite von rund 20 Zentimeter machten sich die Florianis in das Haus auf, um nach dem vermeintlichen Kind zu suchen.

Nach kurzer Zeit die Entwarnung: Im Reihenhaus konnte kein Kind gefunden werden. Und auch kein Hund.

Nach Ablöschen des Feuers nahmen die Brandermittler die Arbeit auf, stellten schnell fest: Brandstiftung!

Eine Fahndung nach dem 21-jährigen Bewohner wurde umgehend gestartet, der über Kaltenleutgeben kreisende Polizeihubschrauber konnte den Bulgaren schließlich in einem angrenzenden Waldgebiet sichten, die Exekutivbeamten nahmen ihn fest. Der Mann ist zur Brandstiftung geständig, er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

(nit)