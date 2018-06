Brandstifter wollten Feuerwehrhaus anzünden

Besonders rücksichtsloser Vandalenakt in der Nacht auf Montag in Pottendorf (Bez. Baden): Unbekannte Täter wüteten rund um das Feuerwehrhaus. Die Notleuchten im Bereich des äußeren Stiegenaufganges wurden zerstört und ein Mistkübel wurde mittels Deo-Spraydose teilweise in Brand gesteckt, das war aber noch lange nicht alles.

Auch das Haus selbst nahmen die Täter dann in Angriff, versuchten die Fassade des Feuerwehrhauses zum Brennen zu bringen. Sie scheiterten aber und schlugen stattdessen Löcher in die Wand und beschmierten sie außerdem mit schwarzer Farbe.

Bei der Feuerwehr ist man verständlicherweise verärgert. "Solche brandgefährlichen Aggressionsakte können wir leider nicht verstehen noch dulden, denn diesen Schaden trägt neuerlich die öffentliche Hand also wir alle", schreib die Florianis auf ihrer Facebookseite. Die Sachbeschädigungen wurden bei der Polizei angezeigt, die ermittelt.

(min)